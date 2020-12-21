英國首相辦公室發言人周日表示，英相強生（Boris Johnson）周一將主持緊急對策會議，討論國際旅行限制，尤其是進出英國的貨運。

周日早些時候，已有數個歐洲國家開始禁止來自英國的旅客入境。此前英國收緊了倫敦與英格蘭南部的防疫限制措施，以遏阻新冠狀病毒新病毒株的傳播。

據外媒最新報導，奧地利、比利時、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭和瑞士周日已宣布禁止來自英國的航班，其他國家可能跟進。

法國宣布自周日夜間起48個小時內，將禁止所有來自英國的人入境，包括透過公路、航空、海運或鐵路運輸的貨運公司。英國的多佛港（Dover）宣布其渡輪碼頭已經關閉。

英國首相辦公室發言人表示，首相將主持明天的COBR（緊急對策）會議，討論與國際旅行有關的情況，尤其是進出英國的穩定貨運量。該發言人表示：「今天晚上與明天早上將舉行進一步的會議，以確保提出有力的計畫。」

英國運輸部長Grant Shapps呼籲英國人不要前往英格蘭南部肯特（Kent）的港口，尤其是拖運從業人員。

對許多英國公司而言，旅行限制正好發生在這個艱難的時期，無疑使情況雪上加霜，他們將趕在12月31日最後關頭之前備好庫存，屆時英國與歐盟的現狀過渡期將結束，而新的海關規定開始生效。多佛港執行長Doug Bannister本月稍早前表示，這個歐洲最大的貨運港口貿易量幾乎就要創下記錄。

(時報資訊)