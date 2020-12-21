聚焦開發高階微創脊椎手術用醫材商台微醫(6767)計畫將在明年1月下旬即將上櫃掛牌，董事長梁晃千表示，人口老化、肥胖、長時間久坐，以及不良姿勢的生活型態等因素，使得脊椎病變及下背痛症狀的患者持續成長，使得脊椎手術醫材產業市場規模持續成長，據研究報告顯示，預估114年脊椎醫材市場規模將成長至129億美元，年複合成長率為4.4%，公司目前已逐步打破國內自費脊椎手術植入醫材市場，未來營運可望進一步提升。

據IEK研究報告，脊椎醫材市場規模為95.6億美元，預估114年脊椎醫材市場規模將成長至129億美元，年複合成長率為4.4%，成長率為骨科醫材產業中最高。另外，據台灣衛生福利部統計處所出具的全民健康保險醫療統計年報指出，105~107年因變形性背部病變、脊椎病變及椎間盤疾病的就診數量分別為620萬4998件、677萬4842件及714萬4761件，呈逐年增加趨勢。

台微醫開發的椎體撐開器(Tripod-Fix)技術主要應用於椎體塌陷手術，可針對壓迫性骨折之大宗--前端椎體壓迫性骨折進行有效之椎體復位，Tripod-Fix上市後臨床追蹤數據顯示相較於主要競爭產品可提供更好的椎體復位效果。此項技術在今年分別獲得2020年傑出生技產業年度產業創新獎，第十七屆國家新創獎企業新創獎以及第19屆藥物科技研究發展銀質獎共三項年度大獎。

台微醫椎體撐開器上市及自費產品比例提升帶動今年年營收可望破億，前11月營收較去年成長48.93%。法人指出，台微醫明年有機會完成椎體撐開器授權，將分階段取得授權金，可望帶動本業成長。

(時報資訊)