台塑(1301)看好第四季營收、獲利更勝第三季，且由於大陸疫情相對控制得宜，故有利於石化產品需求，預計2021年第1季石化產品價格可望維持高檔，台塑今股價扮演台股多頭指標，一度大漲約近4%，股價跳上90元大關，最高達92.2元，突破下半年新高。

台塑看好第4季歲修廠數比第3季減少，且為部分石化產品需求旺季，看好第4季營收會高於3季，加上近期石化產品價格大漲，預期本業獲利將比第3季倍增。

台灣石化業主要出口市場為大陸，目前大陸相對歐美國家疫情控制得宜，加上政策刺激內需效果顯著，出口轉單增加，在內、外銷雙循環提振下，經濟復甦領先全球其他國家，由於大陸需求強勁，預計2021年第1季石化產品價格可望維持高檔。

除大陸市場需求強勁支撐石化產品價格外，韓國LG輕裂廠11月初因意外事故停車，預估明年1月中以後才會恢復開車，每月減少10萬噸乙烯及5萬噸丙烯產量，加上第1季亞洲有8座輕油裂解廠歲修，合計年產能596萬噸，影響乙烯供應減少24萬噸，預期第1季亞洲乙、丙烯及其下游衍生物市場供應仍偏緊，有利於台塑產品報價有撐。

PVC目前市場持續供不應求，主要大陸因下游需求暢旺，PVC庫存由年初高點492,700噸降至65,200噸，且內需價格高於國際行情，預估可供出口數量有限，加上美國台塑及Westlake年底前仍無法解除不可抗力狀態，短期內無法恢復正常出口量，另外，國際海運艙位、貨櫃持續緊繃，影響PVC市場供貨，且海運費上漲，都有利於PVC報價持續持穩高檔。

另外，台塑認為，明年2月中旬為農曆春節連續假期，大部分加工廠停工，因此，台塑第1季銷售量將低於今年第4季，不過，第2季起進入輕油裂解廠密集歲修期，且為石化產品需求旺季，預期農曆春節後客戶買氣可望逐漸增溫。

(時報資訊)