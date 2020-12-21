銅價、樹脂等價格飆漲，銅箔基板廠—聯茂(6213)及台燿(6274)等銅箔基板廠已陸續啟動漲價以反應上游價格上漲，其中聯茂已針對大陸地區客戶調漲價格，台灣廠客戶也在溝通漲價中，銅箔基板價格看漲，有助於聯茂及台燿穩住明年毛利率。

近期銅價連番飆漲，且大陸化工廠及韓廠陸續出狀況，樹脂報價大漲20%到40%，玻纖布價格亦上漲約20%，上游原材料價格漲勢難止，讓銅箔基板廠不得不跟進在近期陸續調漲價格。

事實上，早在今年4月及5月，長春就已調漲銅箔加工費，玻纖布廠也在今年7月開始談漲價，而大陸銅箔基板、全球前兩大CCL廠—建滔早在今年第3季初就已對主要CCL產品調漲價格，之後另一家陸廠—生益電子也跟進漲價，不過聯茂及台燿等今年第3季僅HDI及NB市況較好，且美國再對華為實施新禁令，大陸5G基礎建設放緩，伺服器需求又轉弱，因而未跟進漲價，不過近期在上游原物料漲價壓不住下，為反應成本，聯茂及台燿陸續啟動漲價，目前兩家公司均已針對大陸客戶調漲價格，台灣客戶則在溝通中，據下游PCB廠表示，此波銅箔基板漲價幅度約在10%到15%，隨著價格調漲，有助於聯茂及台燿穩住明年的毛利率。

隨著伺服器客戶庫存去化後逐漸重啟拉貨，且大陸5G基站亦有部分訂單回流，聯茂及台燿11月合併營收同步回升，其中聯茂11月合併營收20.26億元，月增3.05%，年增0.45%，累計前11月合併營收為233.01億元，年增7.01%；台燿11月合併營收為13.91億元，月增15.05%，累計前11月合併營收為166.34億元，年增4.62%。

(時報資訊)