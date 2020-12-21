蘇貞昌提醒民眾配戴口罩。（趙雙傑攝）

蔡英文致詞。（趙雙傑攝）

外界傳出蔡英文總統與行政院長蘇貞昌因為處理萊豬議題而不合，他們兩人今天均出席全國科學技術會議，蘇貞昌在門口等待總統抵達，兩人並肩走進會場，這是兩人24小時內三度同台，破除不合傳聞。

蔡英文拋出萊豬議題，讓蘇貞昌的行政院團隊忙於應付，加上有人指出蘇貞昌對於總統大位有想法，而蔡英文屬意的接班人選是桃園市長鄭文燦，這都加遽了「蔡蘇不合」的說法。

全國科學技術會議今天起一連三天在台北國際會議中心舉行，會前，對於「蔡蘇不合」的傳聞，蘇貞昌受訪表示，在台灣，總統與行政院長這兩個職位最能夠了解彼此的辛苦，他也藉各種機會向民眾報告總統的辛苦，希望民眾給總統支持，唯有非常穩定執政，國家才能凝聚所有的力量向前進。

面對疫情，蘇貞昌表示，即將進入跨年，「我們真的好緊張」，當全世界在鎖國、封城的時候，台灣不但可以50萬人看國慶焰火，接下來跨年、焰火、晚會、聚會，這是多麼幸福，但拜託大家一定要戴口罩。

蘇貞昌受訪結束後，在門口等待蔡英文總統，之後兩人還並肩走進會場，這是兩人24小時內第三度同台。對於媒體詢問兩人關係，蔡總統說「今天早上我們又在一起了」，她還肯定「院長很辛苦」。

在開幕致詞時，蔡英文總統及蘇貞昌均提到台灣在防疫方面的表現非常出色。蔡英文表示，2020年新冠肺炎疫情改變了全球的政治經濟秩序，帶動了世界供應鍊重組，台灣半導體堅實的研發製造能量，成為世界不可忽視的關鍵角色，台灣在2020年的經濟成長也傲視亞洲。

蘇貞昌則說，到目前，全世界新冠肺炎確診人數超過7000萬人，高達160萬人死亡，台灣現在還可以召開全國科技會議，是亂世中的福地，非常不簡單。科技發展攸關全民的生活品質，是國家經濟發展的動能，這也正是台灣面對新冠肺炎疫情得以成功的重要關鍵。

(中時 )