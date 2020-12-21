花蓮一名張姓男子週末與家人至台南參拜王爺，昨晚開車返回花蓮家中，行經台11線疑似撞到不明物，當時不以為意，結果到家下車檢查，竟發現一隻已死亡的山羌卡在保險桿上，然而約70多公里的路程山羌皆未掉落，讓同行家人感到不可思議。

張男哥哥為花蓮市民族里長張東耀，家中供奉韓府千歲及虎爺大將軍，一家人趁周末連假，分別開了2部車至台南參拜後返回花蓮；張東耀說，昨晚弟弟載著父親行經台11線豐濱鄉靜浦路段時時，發現疑似撞到東西，「感覺好像碰到石頭震一下」，但因下雨、天色昏暗，不以為意就一路開回家。

張男第一時間已通報農政單位，並將死亡山羌交由警方帶回。（張東耀提供／羅亦晽花蓮傳真）

張東耀將此事件PO上臉書與友人分享，不少人替山羌感到「R.I.P！」，祝福山羌跟隨王爺修行去。（張東耀提供／羅亦晽花蓮傳真）

張東耀一起當時仍感到不思議地說，昨晚載著王爺大約7點多到家，弟弟隨後抵達，下車拿行李，檢查車頭時，才發現有隻死亡山羌卡在保險桿，趕緊說「哥！我帶了一隻山羌回家」，原先以為他在開玩笑，因為車子撞到山羌並從靜浦一路卡回市區的機率應該很低。

張東耀將此事件PO上臉書與友人分享，不少人替山羌感到「R.I.P！」、「跟隨王爺修行去」，也有人認為太誇張，「難到撞到山羌都沒感覺？」、「沿路開其他人不會覺得很奇怪嗎」、「人家要用獵槍打， 你弟直接開車打」，甚至有人覺得山羌很無辜，懇請張東耀好好火化，讓牠一路好走。

張東耀表示，死亡山羌第一時間已通報農政單位，並交由警方帶回，祝福山羌能跟隨王爺好修行，至於車輛保險桿等理賠事宜，己備案交由保險公司處理。

山羌遭撞卡進車內事件非首見，2016年苗栗曾發生1起山羌遭撞後，卡在車保險桿意外，最近一次則是今年5月，台東一名陳姓男子，深夜開車行經太麻里鄉時，不慎撞到山羌並卡在車頭，一路開回20公里返家後才發現。

台灣低至高海拔山區皆可能見到台灣山羌蹤影，其中又以中低海拔為主，近年數量增多，農委會修正「陸域保育類野生動物名錄」，去年1月9日公告並生效，移除山羌為保育類動物，降為一般野生類，不過仍受野生動物保育法規範，不能隨意獵捕。

(中時 )