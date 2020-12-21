今天是冬至，也是一年當中日照最短、夜最長的一天，古人認為冬至是陰極之至、陽氣始至，同時也是一家團圓吃湯圓、祭祖的重要節日，民俗專家指出，冬至有5大禁忌必須注意，其中最重要的是晚上不要在外騎車，冬至夜晚長、陰氣較重恐招致厄運。

《ETtoday》報導，民俗專家張旭初指出，冬至的5大禁忌中，第一個為「湯圓不能吃單數」，若吃了單數湯圓，做很多事情都會落單，有耆老建議紅、白湯圓一起吃，紅湯圓代表陽氣、招桃花，白湯圓代表陰氣、招人氣。

張旭初說，第二個冬至禁忌是晚上不要在外騎車、穿全紅、全白、全黑在外面跑，因為冬至下午5、6點就天黑了，夜晚長、陰氣重將招致厄運。

此外，第三個禁忌是結婚要避開冬至，因為古人認為冬至是「四絕日」及「四離日」，非常不吉；第四是房事不能頻繁，因為是陰極之日，火苗最弱要避免房事操勞；最後一個禁忌是傳說出嫁的女兒冬至不能回娘家、出遠門會煞到老公，意指冬至寒冷，怕媳婦出門受涼，以及公婆在家天冷沒人照顧，會生病。

(中時新聞網)