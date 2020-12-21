鐘家人齊聚在鐘姓小護理師床前，不捨痛哭。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

鐘母（紫色外套者）蹲在女兒床前，送女兒最後一程。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師，本月1日凌晨下班騎車返家遇重大車禍，遭酒駕的溫姓駕駛撞成重傷，搶救21天後，醫院宣布回天乏術，鐘家人21日忍痛同意拔管，安南醫院護理師列隊在加護病房外，送同事最後一程。

車禍發生當時，鐘女才剛跟同事說完再見，沒多久就被送回去，而且還是發生車禍被撞成重傷，讓同事們震驚又不捨。鐘女昏迷指數3，院方全力搶救，用「低溫療法」治療，同事們也發起「摺千鶴集氣」活動，用紙鶴替鐘女祈福，無奈搶救21天無效，只能忍痛放手。

鐘家原本是台南市社會局列管低收入戶，21歲鐘女是家中2女兒，學生時代就當工讀生每天做3種工作金援全家，去年9月剛到安南醫院服務，在消化科擔任護理師，全家被解除低收入戶資格，台南市政府社會局也特別設立捐款專戶，助鐘家度過困境。

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(中時 )