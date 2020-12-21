雲林北港「帶偶回家工作室」，打造的花盆人偶，經過一個假日，花盆人偶慘遭破壞，斷頭甚至被搬走。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市公所，為了迎接即將到來的金牛年，發揮巧思由員林清潔隊同仁，將平日回收的資源回收物，將大型水桶、廢油桶等，色彩繽紛的鐵牛，還邀請雲林北港「帶偶回家工作室」，打造花盆人偶，上週將鐵牛布偶開放在員林公園展覽，沒想經過一個假日，花盆人偶慘遭破壞，斷頭甚至被搬走，員林公所表示，強烈譴責破壞的行為，目前已通報警方，希望能揪出破壞者。

員林公所建設課長陳浴秉表示，遭破壞的裝置藝術品，是由雲林北港「帶偶回家工作室」的老師們，所打造的花盆人偶，總共有4隻，全部都被破壞掉，有3隻慘遭斷頭，1隻不翼而飛，應該是被搬走了，而清潔隊所打造的鐵牛，目前是沒有受到傷害。

陳浴秉說，上週五所有藝術品定位後，六日兩天吸引不少民眾到公園拍照，但沒有收到藝術品遭破壞的訊息，今天一早同仁上班時到場勘查，才發現被破壞，他研判「破壞的有心人士」應該是挑選半夜時間到現場破壞，目前已經通報警方調閱相關監視器，來揪出民眾，並且求償。

員林派出所表示，初步了解有4隻人偶遭破壞或遺失，今天一早同仁及公所人員在附近尋找，目前尚未尋獲，目前正全力調閱相關監視器，來揪出破壞者，全案將依毀損及偷竊等罪嫌進行偵辦。

(中時 )