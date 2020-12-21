民進黨再度執政後，萊豬、網軍治國等爭議事端層出不窮，對此，資深媒體人黃創夏表示，總統蔡英文獲得817萬票最高票連任，但民進黨政黨票只有481萬，奉勸綠營某些人物要自重，引發許多網友共鳴，直言黃創夏言論「近日最中肯」。

黃創夏今在臉書上表示，「817萬 - 481萬 = 336萬」，支持蔡英文未必全是認同民進黨，拜託民進黨某些人物自重，別一再「剽竊」蔡英文的支持度！

底下網友也表示，「暮鼓晨鐘呀」、「中肯～這是對民進黨的警世名言」、「近日最中肯」、「投小英，也不一定支持（無條件支持）小英，不過就是挑比較不爛的而已，小英只是贏韓導，只是比國民黨不爛，兩黨別再比較爛沒輸就好」、「有人認為817就是支持民進黨的嗎？是誰吃錯藥全身癢在帶風向啊？根本沒人這樣認為，藍綠比在台灣本來就五比五，剩下才是中間選民在決勝負」。

黃創夏今稍早預言民進黨選情很有可能重蹈2018年覆轍，目前在檯面上已經有很多預兆了，「毋謂言之不預」，不過這番言論引發網友正反兩面意見，有的網友認為，黃創夏在帶風向，唱衰民進黨，但也有網友力挺黃創夏的言論。

台灣民意基金會董事長游盈隆也持相同觀點，他19日在臉書上也表示，民進黨無力處理在野黨和民間反萊豬的聲浪，導致火越燒越大，照這樣下去，民進黨在「2022九合一地方選舉，連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危」。

(中時新聞網)