旭富製藥桃園蘆竹廠20日發生大火，甚至延燒至附近5工廠，1名員工手燒燙傷，另1名菲籍員工則大面積90％三度燙傷，今早宣布不治，桃園市長鄭文燦今9點趕往現場勘查，並慰勞打火弟兄辛苦，強調消防安全第一。

旭富大火從20日一路燒到21日，連綿十幾個小時，已經在21日凌晨控制火勢，剩下殘火仍在持續處理中，鄭文燦表示，旭富過去並沒有違規的紀錄，會和廠方共同協調後續辦理方法，對於重大化學品工廠，未來市府也將展開安檢及必要措施。

另鄭文燦說，自從前年敬鵬平鎮廠大火以後，就再三強調消防隊員安全第一，不強行進入，因旭富製藥是化學工廠，處理上有救災安全準則，第一時間是防止火勢擴大，初步了解火警是因為製藥過程使用的化學品產生爆炸，確切原因仍交由火調進行調查。

鄭文燦提到，旭富製藥連環爆炸，一共延燒了5家工廠，從昨天至今桃園市消防局共派出了300多位消防員及義消，也特別感謝機場消防隊的支援，且為了犒賞消防弟兄的奮力付出，桃園市府分別致贈桃園市消防局、消防協會10萬元慰問金。

同時，鄭文燦也表示，旭富製藥是生產奎寧的大廠，但當時WHO並沒有把它當作是新冠肺炎用藥，一段時間也都沒討論，旭富也是基於企業責任，捐贈國內的設施奎寧，但是後來沒有用到，因此對於疫情方面並無太大影響。

媒體問及，現場是否真如外界所傳有兩道牆影響救災，鄭文燦則強調「並不影響」，因隔壁是遠雄的工業用地，屬於廠區的私人土地，並不是廠區的聯外道路，但會要求養工處把情況調查清楚，而消防局也說救災過程一切順暢。

(中時 )