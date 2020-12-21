病毒突變台北飛倫敦航班 交通部：尚未有改變 11:282020/12/21 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。（潘千詩攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國病毒變種，倫敦封城，各國紛紛緊急中斷英國航班，台灣飛往倫敦的航線是否有受影響？交通部長林佳龍今日表示，目前在評估中，尚未有改變，民航局會跟疫情指揮中心就疫情新的發展來討論。 變種病毒 傳染力多70％ 英再度封城 英出現變種病毒株 歐盟專家團：現有疫苗仍有效 (中時 ) #倫敦 #改變 #英國 #航班 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旅英台灣夫妻交代遺言 自爆確診「變種新冠病毒」 11:252020/12/21 生活 告五人遇泱泱探班立馬想變告四人 04:102020/12/21 娛樂新聞 智慧工廠 工研院辦實作班 04:102020/12/21 產業特刊 前門北京坊免稅店 網紅打卡熱點 04:102020/12/21 兩岸新聞 紐西蘭機師染疫未戴罩 同機艙日籍機師也中鏢！首起航空器群聚 女機師遭同事感染 04:102020/12/21 焦點要聞 匿蹤戰機改良 解放軍2021新亮點 04:102020/12/21 焦點要聞 王鳳奎》老兵父親要我跪著向國中導師道歉 09:242020/12/21 生活 變種新冠病毒失控嚇趴全歐 禁往來英航班 10:042020/12/21 國際 新北耶誕城 千人詩班傳福音 04:102020/12/21 地方新聞 《國際社會》雪梨疫情出現緩解跡象 新南威爾斯新增病例創3日新低 11:592020/12/21 財經 唐綺陽預測冬至有重大改變 2星座恐遇理財問題 10:002020/12/21 運勢 生活熱門新聞 旅英台灣夫妻交代遺言 自爆確診「變種新冠病毒」 - 生活 宅男崩潰！西門町「蘿莉塔妹」 找到男友了 - 生活 荷包看緊！勞健保調漲8大新制元旦上路 - 生活 冬至恐怖5禁忌 民俗專家：騎車外出將招厄運 - 生活 全聯東西一樣價格不同 內行人曝關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。