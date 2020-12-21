英國病毒變種，倫敦封城，各國紛紛緊急中斷英國航班，台灣飛往倫敦的航線是否有受影響？交通部長林佳龍今日表示，目前在評估中，尚未有改變，民航局會跟疫情指揮中心就疫情新的發展來討論。

變種病毒 傳染力多70％ 英再度封城
英出現變種病毒株 歐盟專家團：現有疫苗仍有效

(中時 )

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