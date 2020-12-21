科技部政次謝達斌請辭獲准 11:192020/12/21 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發布總統令，科技部政務次長謝達斌已准辭職，應予免職，自110年1月1日生效。 謝達斌為美國哈佛大學牙醫學院分子生物學醫學科學博士，曾任成功大學口腔醫學科科主任暨研究所所長。2018年9月擔任科技部政務次長。 信保基金董座李耀魁 請辭獲准 全科會登場 張忠謀關節炎拄拐杖出席 (工商 ) #謝達斌 #科技部 #政務次長 #政次 #請辭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土銀 續推微型創業鳳凰貸款 04:102020/12/21 投資理財 美國會達共識 新紓困案闖關 04:102020/12/21 全球財經 精密中心 辦科技成果發表會 04:102020/12/21 財經要聞 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 04:102020/12/21 財經要聞 網路攻擊與嚇阻戰略 04:102020/12/21 時論廣場 逢春鋼業購先進設備 營運添動能 04:102020/12/21 產業特刊 中央補助 虎尾建冷鏈倉庫 04:102020/12/21 地方新聞 籌建焚化爐 徹底解決垃圾難題 04:102020/12/21 生活新聞 綠委建議房價登錄不實罰金無上限併罰徒刑 花敬群：目的未必是為抑制房價 11:062020/12/21 政治 新聞透視》中共機艦騷擾 台海今年很忙！美中較勁 蔡政府加碼軍購操兵 04:102020/12/21 焦點要聞 《產業》合約價下季估回穩 DRAM廠營運充電 11:252020/12/21 財經 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 公股銀年終獎金 兆豐掛帥 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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