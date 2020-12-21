總統府發布總統令，科技部政務次長謝達斌已准辭職，應予免職，自110年1月1日生效。

謝達斌為美國哈佛大學牙醫學院分子生物學醫學科學博士，曾任成功大學口腔醫學科科主任暨研究所所長。2018年9月擔任科技部政務次長。

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(工商 )

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