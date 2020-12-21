中國人民銀行21日公布12月LPR（貸款市場報價利率）一如預期穩勢不改，繼續跟隨MLF（中期借貸便利）利率連8月持平步伐。路透報導，分析人士認為，進入年末，LPR「八連穩」明確彰顯人行維穩預期態度，加上剛結束的中共中央經濟工作會議也表態宏觀政策「不急轉彎」，料短期貨幣政策還將維持穩健。

人行21日公布的12月LPR報價顯示，一年期利率為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，為連續第八個月持穩，符合市場預期，維持與MLF利率穩健走勢同步。由於LPR報價與MLF利率掛鉤，因此先前公布MLF操作利率連續8個月不動時，市場已預期12月LPR報價也將維持不變。

興業證券固定收益分析師羅雨濃表示，12月LPR符合預期，最近人行維穩態度很明確，無論是11月底的意外出現的MLF投放，還是12月15日超額投放9,500億MLF，都明確顯示人行維穩流動性的態度。他認為，18日結束的中央經濟工作會議也強調「不急轉彎」，預計短期內人行不會再收緊貨幣。

(工商 )