創新醫材股再添生力軍！台微醫（6767）趕搭金鼠最後一班掛牌列車，預計1月下旬上櫃，該公司著眼全球129億美元的脊椎醫材市場，董事長梁晃千表示，將以提供脊椎手術完整解決方案，力拚成為脊椎創新治療方案的領導廠商。

台微醫聚焦於高附加價值的脊椎手術用醫材之開發，擁有多項效能媲美國際大廠的自費產品，如單一傷口微創脊椎融合固定系統、椎體撐開器、骨水泥…等，隨著自費產品線日漸齊備有效提升公司競爭力，業績也逐步成長。

梁晃千表示，台微醫開發的椎體撐開器（Tripod-Fix）技術，主要應用於椎體塌陷手術，可針對壓迫性骨折之大宗「前端椎體壓迫性骨折」進行有效椎體復位，Tripod-Fix上市後臨床追蹤數據顯示相較於主要競爭產品可提供更好的椎體復位效果。

該項技術在今年分別獲得2020年傑出生技產業年度產業創新獎，第十七屆國家新創獎企業新創獎以及第19屆藥物科技研究發展銀質獎共三項年度大獎。

依據IEK研究報告，脊椎醫材市場規模為95.6億美元，預估114年脊椎醫材市場規模將成長至129億美元，年複合成長率為4.4%，成長率為骨科醫材產業中最高。

法人表示，椎體撐開器上市及自費產品比例提升，帶動台微醫2020年營收可望破億，今年1~11月營收亦較去年成長48.93%；明年有機會完成椎體撐開器授權，將分階段取得授權金，可望帶動本業加速成長。

(工商 )