中印兩國今夏處於40年來最嚴重的邊界對峙，雙方陳兵喜馬拉雅山區爭議邊界，隨僵局延續進入冬季，海拔近5000公尺、攝氏零下30度的嚴酷環境，讓印軍難題逐一浮現。

印度在夏季結束後緊急向美國加購高海拔冬季服裝，另依據與美國簽署的「後勤交流備忘錄協議」（LEMOA），採購食物、潤滑油、備用零件等，想趕在冬季前為邊防部隊儲備高海拔帳篷、燃料等配給。

印度媒體「Indian Defence Review」刊出一篇退役將領摩爾（Yashpal Singh Mor）的專文指出，印度過去從無像這次般，在中印邊界的東拉達克（Eastern Ladakh）部署如此多部隊，這次的冬前軍需儲備空前忙亂，在不宜人居的地域增兵衍生的嚴峻挑戰是軍事決策者的難題，目前要對付的重點已從共軍轉為高山酷寒。

● 後送困難前線醫療匱乏 難支應數萬大軍

文章認為，維持部隊健康恐為印軍最棘手任務。對峙前線印軍的醫療資源是拉達克當地一個小鎮列城（Leh）的軍醫院，雖已從原本200張病床量擴充至300張，但前線將士每個單位頂多只能配到一位年輕醫官，而酷寒造成的失溫、凍瘡、腦靜脈竇血栓、心臟病、肺高壓等，通常都嚴重到需以空運後送至旁遮普省首府昌迪加爾（Chandigarh）。

但光是把傷、病士兵從駐地送至列城與後續的治療就已是惡夢，遑論變化多端的天候根本不容空運後送，因各種天候因素導致的殉職令人痛心，也會對其他士兵的心理造成衝擊，印軍需定改善列城醫院加護病房的計畫。

● 水電供給匱乏

文章指出，當地印軍的住所是比照戰時緊急搭建，很多施工恐還在進行中，光是搭建能抵擋酷寒的特殊住所並不夠，還須能供暖。在缺乏發電設備的當地，僅能仰賴柴油發電，因此會大量消耗柴油與煤油，但供暖所需的燃料卻未能及早儲備，現地也沒有地下儲油能力，全賴車輛運送增加額外困難。

水源隨可供飲水的河流全達冰點而凍結，部隊除飲水外還需盥洗與煮飯，從較低海拔開車行駛極其狹窄的道路送水至當地，是後勤高層難以理解的難題。

● 無溫控維修棚 裝備保修遇問題

今夏與共軍對峙期間，印軍就已部署大量高端裝備到當地備戰，其中包括T-90與T-72戰車、機械化步兵戰鬥車、防空與早期預警雷達、特殊無線電裝備、火砲與迫砲，還有監控與光電裝置，這類裝備需在溫控維修棚保修，但當地根本就沒有。

相關設施需要的電力加深燃料的需求，等於和前述供暖時遇到的難題相同，此外，保養這類裝備的各種潤滑油也增添難題，因為都仰賴進口，須提前置辦。

● 道路簡陋 運補困難

當地的供應能力本已複雜，簡陋的道路基礎設施更是雪上加霜。楚舒-班公錯（Chushul-Pangong Tso）地帶只靠來自列城的一條跨越荒涼之地的道路連結，由於大量降雪，這條路常無法供車輛通行，且只要一有卡車擋道或發生事故，這條窄路就能停擺好幾小時，其他替代道路因距離過長也難以發揮持久輸運效果。

● COVID疫情

對已與中國瀕臨開戰邊緣的印軍而言，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）來的絕非時候，雖然邊界對峙區的部隊確診例已獲控制，但仍令軍方領導層關切。5月底增兵時後勤已是焦頭爛額，強制隔離2到3週等防疫措施更是加重負擔，當時很多時候因缺乏隔離處所，官兵被要求待在家不要回部隊。

(中央社)