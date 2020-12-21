林口區公所推動「幸福轉運讚幸福到你家計畫」，鼓勵區內各公寓大廈運用自有場地空間，辦理銀髮關懷課程，截止今日已經辦理20餘場活動。「林口阿姨」新北市議員蔡淑君說，公寓大廈也能成為關懷照顧長者的重要樞紐，及時發現、就近關懷，也呼籲更多公寓大廈加入。

林口區長藍品畯表示，老年人口急速成長，相關需求倍增，需思考擴大社會參與機制、強化服務效能，公所運用各社區大廈公有空間辦理銀髮族活動，在地方民代及里長合作下，推動了幸福轉運讚系列計畫。

藍品畯說，除鼓勵社團、社區發展協會成立志工隊，關懷獨居長輩外，更進一步結合各社區管委會在自有的公設空間，開辦一系列銀髮關懷課程，從11月推動迄今，發展出許多不同特色的方案，如有公寓大廈邀請具有專業醫療背景的住戶，講授銀髮失智、老年身體照顧課程，也有公寓大廈邀請社區藥局的藥師講授銀髮用藥安全常識，更有結合國家級體適能教練教導長者運用社區內的健身房或簡易健身器材達到健身養生的效果。

日前監察院院長王建煊也在林口未來城社區的邀請下，前往社區的宴會廳分享「人去愛留」的生命觀點，王鼓勵長者，除注意自己健康，也可以多做些慈善的工作，因為幫助很多人，點亮生命，也可以讓生活更愉快。

長期關注且幾乎跑遍林口各大公寓大廈的蔡淑君表示，先前有已經發現許多林口的公寓大廈長者平日就會運用社區大樓的公設聯誼唱歌或者是辦理小型的共餐沙龍。

蔡淑君說，林口公所這項計畫，除可鼓勵更多的社區運用自有的資源照顧社區長者，未來各個公寓大廈也能成為關懷照顧長者的重要樞紐，及時發現或就近關懷社區長者和主動發掘需要被關懷的弱勢對象，並快速的連結區公所、長照社福及相關專業關懷系統，做到全面關懷長者與弱勢的社會安全網絡服務，也呼籲有更多的公寓大廈一起投入關懷的行列。

(中時 )