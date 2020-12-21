英國發現新冠病毒的變種病毒株，傳染力大增70%，歐洲各國已禁止英國航班入境。一對旅居倫敦的台灣籍夫妻，先生今在網路PO文，指老婆確診新冠肺炎、自己也高燒不退，「我們幾乎沒出門也會中獎，這個新型病毒真的很恐怖！」

「我們兩個百思不得其解，在家龜了好幾個月，竟然在過年前出事」。原PO上批踢踢透露，他上星期看到病毒在英國發生變異的新聞，本來還慶幸平安無恙，不料老婆當晚燒到39度，急診驗血後，醫生語重心長地說：「看妳這個指數應該是COVID-19，加油！」

太太、先生陸續染疫後，英國NHS（國民保健署）給出3點指示，包括自行居家隔離至12月26日，若還活著表示已有抗體，省下一筆疫苗支出；發燒吃退燒藥；多喝水。

原PO表示，他們每天睡不到3小時，因為睡到半夜會被高燒熱醒，目前只能狂吃退燒藥存活；另外味覺、嗅覺異常。

老婆甚至邊燒邊哭：「如果我怎麼了，你會好好照顧我爸媽嗎？」讓老公只能嚴肅地告訴她一定會照顧所有人，不要想一些有的沒的。

「我只能說他們還不知道這個新型病毒的威力，感染力真的很強，我們幾乎沒和外人接觸也莫名中獎，希望英國人接受現實，好好在家裡躲著。」

原PO在批踢踢的文章引起網友討論，不過我駐外單位及國內指揮中心均未收到通知，暫時無回應。

(中時新聞網)