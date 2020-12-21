因美光(Micron)桃園廠跳電意外，帶動DRAM現貨價提前於12月開始漲價。據市調機構集邦科技統計，12月以來，記憶體綜合價格指數(DXI)已大漲逾二成，並預期第1季合約價止跌。

據集邦科技觀察，美光(Micron)桃園廠跳電意外，帶動DRAM現貨價提前於12月開始漲價，加上年底及農曆年補貨需求升溫，推升DRAM現貨價走揚，12月來現貨價漲幅達1至2成。據集邦科技統計，12月來DXI已攀升26%，顯示DRAM現貨市場暢旺。

展望未來，集邦科技預期，明年第1季在市場供需趨於健康，DRAM合約價也將止跌回穩，不排除有機會微幅上漲。

整體而言，集邦科技認為價格落底、產能趨緊等因素導致市場對於提前備貨的共識顯著提高。展望2021年，雖然每年首季度均為品牌廠出貨的淡季，但在價格反轉前夕與美光跳電事件的預期性心理影響下，將會刺激買方提前補單。2021年第一季預計買方將開始提高庫存水位加以因應，使價格有所支撐，整體DRAM的平均銷售單價將止跌回穩，甚至有微幅上漲的可能。

DRAM合約價明年首季看止跌回穩，對南亞科(2408)、華邦電(2344)等業者後續營運有利。

(時報資訊)