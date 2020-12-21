新北市環保局今年首創「智慧工地」，選定三鶯線捷運系統的龍埔機場、馥御建設公司新建工程2處作為示範區域。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

即時噪音監測設備。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

營建工地常因揚塵或噪音問題引發民怨，新北市環保局今年首創「智慧工地」，選定三鶯線捷運系統的龍埔機場、馥御建設公司新建工程2處作為示範區域，在工地出入口裝設PM2.5即時監測儀器、CCTV影像監控、噪音監控等設備，一但監測到違規數值，即時LINE賴給業者應變改善；環保局表示，試辦成效良好，預計明年擴辦6處，有效降低工地汙染情形。

環保局表示，過往環境稽查多為接獲民眾陳情，為提升主動出擊能力，新北市在龍埔機場、馥御建設新建工程2處，首創智能管理示範區，於工區出入口裝設PM2.5即時監測儀器、CCTV影像監控與即時噪音監測設備，運用智慧聯網平台建置專屬監控頁面，每10秒鐘更新感測器數值，並搭配LINE將預警感知，即時推播給業者應變防制。

環保局說明，專區採用人工智慧辨識，運用CCTV即時影像監控，將工地髒汙畫面與乾淨畫面建立辨識模組，一旦機器辨識到工地髒汙，可即時通知業者立即改善。

針對噪音監測設定，一旦超過噪音管制值時，即啟動發訊示警業者，提醒業者立即降低施工現場機具噪音，環保局也可立即主動前往查核或輔導，更能有效執行汙染源稽查取締工作。

環保局表示，今年先選定2處作為示範區，成效良好，明年將針對基地面積大於1公頃以上或剩餘工期仍有1年以上，或工況處於整地階段之工地共6處，優先輔導推動智能化設備，盼能有效降低工地污染情形。

此外，環保局4月起首創全面採用線上辦理營建空汙費申報作業，減少民眾往返與紙張使用，每年減少53.76公噸的碳排放；12月起除了原本超商、農會、郵局、ATM等繳費管道外，再開放業者使用線上行動支付繳費服務，讓繳費管道更多元。

(中時 )