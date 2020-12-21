昨（20日）是大陸2020騰訊視頻星光大賞，女星楊冪連換兩套華服美美現身會場，當她走紅毯時，疑似擔心平口禮服滑落，邊走邊遮北半球；與吳亦凡、李現同坐台下等領獎的互動，也引起熱議。

典禮辦在夜晚僅0度上下的南京，楊冪無畏風寒，穿著平口粉色蝴蝶蓬紗裙走紅毯，搭配垂墜式耳環與細緻鑽鍊，突顯香肩及肌膚的白皙光滑，髮型呼應禮服綁成蝴蝶結，溫柔甜美的模樣氣質滿點。只不過楊冪的禮服是平口設計，走動過程中疑似頻往下滑，除了定點拍照之外，全程都用單手遮住胸口避免走光。

楊冪邊遮胸邊走紅毯。（圖／微博）

到會場後，楊冪換了一套淺灰透視水鑽雕花長禮服，貼身剪裁勾勒S型的好身材，寬鬆長袖做透紗設計，一舉一動都飄落仙氣。當她坐在台下等候領獎時，不僅與鄰坐的吳亦凡玩綠色鱷魚玩到不亦樂乎，連頒獎人在說誰都沒聽清楚，直到宣布年度全能藝人獎的得主前一刻，楊冪對吳亦凡說：「是你吧？」吳亦凡又指著李現：「是你吧？」李現則搖頭否認，吳亦凡喃喃自語地問：「那是我嗎？」並開始整理衣服準備上台，沒想到得獎人不是他，而是王一博，讓三人先是一陣尷尬，隨即噗哧爆笑，楊冪還摀嘴忍住笑意。

吳亦凡（右）差點領錯獎，楊冪忍不住大笑。左為李現。（圖／微博）

當獎項頒發到年度最具商業價值藝人，楊冪在台下蓄勢待發，但又對李現說：「萬一不是我怎麼辦？」直到頒獎人講出「楊冪」兩字，她才安心地站起身，拎著裙擺走到台上接受獎項。

楊冪擔心自己鬧烏龍，遲遲不敢起身領獎。（圖／微博）

楊冪沒領錯！得到年度最具商業價值藝人和VIP之星。（圖／微博@楊冪工作室）

三人的幽默互動全被攝影機錄了下來，逗樂大批網友，紛紛留言直呼：「三個憨憨，現哥還跟著冪冪子舉手手」、「笑死了李現好可愛」、「吳亦凡像極了回答錯問題的樣子」、「太好笑了」。

(中時新聞網)