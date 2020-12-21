國道2號西向7公里大竹路段21日早上6時許，發生一起5部車輛連環撞車禍，警消到場後，將現場4名傷者分別送往衛福部桃園醫院及林口長庚醫院，其中26歲余姓駕駛早上7點49分宣告急救無效不治身亡。

余男21日駕駛小客車行經國道2號西向7公里大竹路段，與53歲孫姓男子駕駛的小貨車在內側車道發生碰撞，停於內側與中線車道，後方另一名劉姓男子駕駛小客貨車閃避不及撞擊余男小客車；余男於第二次被撞擊後下車查看，43歲陳姓男子駕駛小貨車行經事故點閃避不及再撞擊余男小客車及余男，後方另有一部雷姓男子駕駛小客車見狀閃避不及自撞內側護欄。

桃園市消防局共派出11名消防人員、3輛救護車及2輛救災車，警消趕往現場後，發現余男躺於車道上，立即將現場4名傷者送醫，而余男於7時49分宣告急救無效不治身亡。送醫的4名駕駛酒測值待抽血檢驗，小客車雷姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因警方還要進一步釐清，現場占用內側及中線車道，早上6時55分現場清掃完畢及事故車輛排除，恢復全線通車。

(中時 )