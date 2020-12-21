22歲AV女優櫻空桃因清純長相和魔鬼身材爆紅，自2017年5月出道以來就備受矚目，還在《FANZA成人大賞》拿下2018年「最優秀新人賞」，被封為「最強AV新人」，前景一片看好，然而卻有人發現肌膚黝黑的她看起來似乎有點像台灣男藝人歐弟，頓時掀起討論。

櫻空桃身材嬌小卻十分有料，時常在社群平台分享性感辣照，穿著清涼入鏡，過去她受訪時曾透露自己的下海原因，竟是因為她是夜貓子，沒辦法白天正常起床，才決定成為AV女優，然而消息曝光後，網友們並不買單，認為理由太瞎，但這不影響她的高人氣。

櫻空桃也表示，她開始拍片後，最擔心的就是家人的想法，沒想到媽媽竟然欣然接受此事，還告訴她「不要做壞事就好」，讓她十分驚訝，隨著櫻空桃的人氣扶搖直上，她的甜美長相也受到討論，不少台灣網友認為她的皮膚黝黑，加上一雙厚唇、大眼睛，和歐弟竟有幾分神似。

許多網友都大讚櫻空桃身材好，臉蛋也清純可愛，「身材頂級臉也中上上，超愛。」、「何止不錯...」、「超正，銷售跟人氣應該還行吧」、「QQ身材不錯啊」、「超完美好不好」，然而也有網友忍不住吐槽，「完了回不去了，看到臉讓我想到歐弟」、「歐漢聲笑死」、「說像歐弟的讓我陷入混亂」。

(中時新聞網)