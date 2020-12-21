挪威籍翠莎號汽車船今天早上靠泊台中港8A碼頭，陸續卸下3000輛高級進口車。（陳淑娥攝）

挪威籍翠莎號汽車船今天早上靠泊台中港8A碼頭，陸續卸下3000輛高級進口車。（陳淑娥攝）

挪威籍翠莎號汽車船載運進口汽車，由於風浪太大無法靠港，在海上漂流2天後，今天上午終於順利靠泊台中港，陸續卸下共計3000輛高級進口車，創下台中港開港44年來單輛汽車船載運最高紀錄。

總噸位5萬6164噸級的翠莎號汽車船，載運3000輛包括賓士、BMW、mini cooper進口車，原定於19日上午趕抵台中港卸貨，但受到強勁東北季風影響，滯留台中港外海，在外海繞行或慢車點漂方式，靜候風浪轉小才能進港。

翠莎號汽車船今天早上7點靠泊台中港8A碼頭，隨後進行卸貨工作，陸續由司機人員將車開至碼頭停放後，再開往倉儲，預計今天會全部完成卸貨。

代理船務的顗泰企業有限公司表示，翠莎號汽車船此次載運高級進口車，包括賓士1513輛、BMW1326輛、mini cooper158輛、挖土機1台及露營車2台，加上配件114件，共計進口3114件，創下台中港開港44以來單船最高載運紀錄。

台中港務分公司表示，台中港外海東北季風昨日轉強，高達9至10級強陣風，雖未管制船舶進出港，但翠莎號汽車船船舷高達11層樓，受風面大，基於港口安全，船長不敢貿然進港。

(中時 )