教育部國教署為培訓高級中學原住民族學生科學人才，以專案計畫提供化學、生物及地球科學的培訓機會，110年度寒假培訓營預計招收88名學員，即日起至1月11日止接受報名，具原住民身分的高級中等學校學生可報名參加。

為落實《原住民族教育法》，教育部國教署積極培訓具有科學性向的高級中等教育階段原住民族籍學生，加強科學基礎理論及實驗操作能力，培養更多原住民族科學研究人才。

「高級中等學校原住民族學生科學人才培訓計畫」由學校推薦具有科學研究性向的原住民學生，再由協辦單位遴選培訓成員，利用寒暑假及學期間巡迴上課。今年度辦理化學、生物及地球科學等三班，培訓方式以班為單位，每班約30人，總名額88位(化學30名、生物28名、地球科學30名)，全程課程及食宿免費。

曾參加生物科培訓班的台中女中潘怡如與林芷葳，研究主題「生活中有綠洋蔥？探討洋蔥生長環境與葉綠體多寡的關係」獲得109年全國高級中等學校小論文「特優」獎；彰化女中簡佑庭與同學共同以「研究線翎電鰻的放電現象與其行為表現的關聯性」，獲得109年全國高級中等學校小論文「優等」獎。

教育部國教署表示，這項培訓計畫的師資具有國際數理學科奧林匹亞競賽經驗，陣容堅強。規劃一系列自然科培訓課程，讓有志研究科學的原住民學生可強化科學專題研究能力。即日起至1月11日止接受報名，預定1月25日起開始培訓。

(中時 )