國民黨立院黨團總召林為洲 (左一)、書記長林奕華 (右一)、首席副書記長林奕華 (右二)陪同「新國際理論與實踐中心」召集人林深靖說明「人權十日譚」活動。(黃福其攝)

萊豬自明年元旦起叩關，「無國界人權觀察團」在倒數10天之際發動「人權十日譚」，今天首場「文化抵抗」在立法院進行「毒豬來襲」食安街頭劇大展演，透過藝術抗議民進黨政府不正義、壓迫性、非人道的體制及威權勢力。21至25日每天都有活動，包括25日陪反萊豬醫師蘇偉碩赴監察院，向國家人權委員會主委陳菊聲請人權保護；31日至明年元旦在自由廣場旁搭帳篷辦「貢丸湯的最後一夜」，抗議開放萊豬攻台。

今天的「食安街頭劇」演出，一名戴白色面具、雙手綠手套的演員，站在「聯合國人權宣言」前，冷眼注視一對男女吃到萊劑豬肉後，毒發的情形。「新國際理論與實踐中心」召集人林深靖解釋說，此劇演繹民進黨對民眾吃毒豬毫無反應的冷酷情形；反對毒豬入台而講真話者，遭受踐踏、凌辱，甚至準備繩之以法，腳鐐牢獄伺候。當權者如此十萬火急，寧願失信失格，也要如同「失速列車」輾壓所有反對者，究竟為什麼？

林深靖也說，今天除了在立法院「文化抵抗」，蘇偉碩與楊儒門、李建誠、段心儀等人也前往AIT拜會，希望了解台美友好非得建立在開放萊豬？明天另有「人權與和平」對話錄，由法國哲學家Alain Brossat、西班牙學者Juan Alberto Ruiz Casado對談「川普的外交遊戲傷害了誰？─西撒合拉作為台灣的借鏡」，拿川普犧牲西撒哈拉以促成以色列、摩洛哥建交的例子來提醒國人。

他說，23日則是「人與和平」對話錄，由哈佛大學法學博士黃維幸、台大教授石之瑜對談「終須一談或終須一戰：兩岸危局有解嗎？」24日則在立院濟南路舉辦「平安夜．望彌撒」，由一位大使級神父引領；25日將由無國界人權觀察團、多位律師陪蘇偉碩赴監察院，向今年8月掛牌的國家人權委員會陳情，請主委陳菊給予蘇偉碩人權保護，「這應是國家人權委員會第一個人權案例」。

秋鬥總指揮林子文也說，31日晚間至元旦的跨年夜，將在凱道附近、自由廣場旁的信義路舉辦「貢丸湯的最後一夜」，歡迎大家一起來搭帳篷、埋鍋造飯，表達人民對進口萊豬最沉痛的抗議。

國民黨立院黨團總召林為洲說，國民黨將護食安，將與民團分進合擊；黨團書記長林奕華說，行動劇完全展現民進黨政府沒有溫度，不與人民溝通，直接用公權力剝奪食安權力，以人權起家的民進黨到底視人權為口號或價值？

首席副書記長鄭麗文說，高壓政府一言堂體制終究會失敗，民進黨祭出反中意識、國安理由，但美國至今沒提到對台灣的安全保證，貿易協定更八字沒一撇，卻羞辱自己尊嚴、犧牲自己食安。明年8月的食安公投無關藍綠，若台灣人民連自己的食安及尊嚴都無法捍衛，將顯示台灣完全是一個不正常的國家。

(中時 )