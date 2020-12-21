受到國際廢鋼原料行情飆漲影響，豐興（2015）21日開出的本週內銷盤價全面大漲，其中廢鋼產品每公噸漲1,000元、鋼筋每公噸漲1,200元、型鋼每公噸漲1,600元，漲幅約6.89％～10.75％。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價推升到10,300元、鋼筋每公噸牌價為18,600元、型鋼每公噸牌價為22,800元。

(工商 )