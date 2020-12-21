豐興廢鋼、鋼筋及型鋼全面大漲 每公噸漲1,000～1,600元 11:402020/12/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情飆漲影響，豐興（2015）21日開出的本週內銷盤價全面大漲，其中廢鋼產品每公噸漲1,000元、鋼筋每公噸漲1,200元、型鋼每公噸漲1,600元，漲幅約6.89％～10.75％。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價推升到10,300元、鋼筋每公噸牌價為18,600元、型鋼每公噸牌價為22,800元。 1分鐘讀財經》韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價全面飆漲 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 (工商 ) #豐興 #型鋼 #每公噸漲 #廢鋼 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》鋼筋短期大漲 明年產業續旺 13:582020/12/21 財經 台南市營養午餐全用國產肉品 違規團膳業者最高罰10萬 12:032020/12/21 生活 新竹喜來登外帶年菜開放 預訂限時優惠低至82折 16:372020/12/21 旅遊 每度7.15元 台電明年採購風電超貴 04:102020/12/21 生活新聞 13檔落後補漲股 外資按讚 04:102020/12/21 投資理財 鎮海火箭彈備戰 像極了鋼彈 04:102020/12/21 焦點要聞 傳產股領漲 力撐台股早盤走勢 09:202020/12/21 財經 《商情》買盤進場 激勵LME期錫觸及20個月高點 09:432020/12/21 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋大漲逾千元 11:082020/12/21 財經 新北首創2處智慧工地 空氣、噪音、粉塵狀況LINE你知 11:292020/12/21 生活 專利認證 田豐空油壓封箱機深受好評 04:102020/12/21 財經要聞 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。