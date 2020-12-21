許多辦桌或喜宴，會準備一道冷盤，甚至端出龍蝦大餐，再擺上蝦頭。網友好奇，通常桌上所有菜餚都會被掃光，只剩下龍蝦頭，「頭可以打包嗎」。內行人警告千萬不要，幕後真相令人震驚！

一名網友在PTT發文，有一次他去吃辦桌，看到龍蝦沙拉的龍蝦頭又大又完整，想打包帶回家煮湯，廚房的人走過來提醒不能拿，接著就把頭收走了，「龍蝦頭真的那麼珍貴嗎？為什麼不能帶回家？」

自稱家裡做辦桌逾20年的網友回覆，勸大家別隨便吃龍蝦頭，他爆料，認識的廚師沒一個例外，「會把龍蝦頭回收再利用，而且一隻龍蝦的肉會分給好幾桌，但頭只有一個，所以等這桌收走了，才會輪到另一桌上菜。」

網友勸這種海鮮真的不要拿，除非你親眼看見老闆撈活的料理，否則別輕易嘗試，「不知道凍多久了，根本不新鮮」、「會想帶回家煮湯也是奇葩」、「拿新鮮的做擺盤太浪費，乾脆回收舊的」。

(中時新聞網)