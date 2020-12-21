敦泰(3545)第四季淡季不淡，營收、利潤仍可望維持一定水準，目前2021年也因為晶圓代工價格調漲，已將成本反映給客戶，加上持續看好5G換機潮，故敦泰營運持續看好，目前華為將榮耀分割並未出現衝擊，敦泰今反映前景較好，股價盤中攻上漲停，帶量站上80.8元，寫下2010年1月以來新高。

敦泰第三季因全球供應鏈逐步回穩，又受惠於智慧型手機傳統旺季，帶動IDC及各項手機及平板電腦相關產品出貨放量，營收、獲利同步寫下歷史新高，展望第四季，儘管為傳統淡季，但法人依舊看好敦泰淡季不淡，營收可望力拚小幅衰退5%之內到持平，且毛利率將反映產品售價調升，相較第三季再成長，整體來說，敦泰第四季營收、利潤仍可望維持一定水準。

展望2021年，全球半導體產能緊張，5G手機換機潮升溫下，TDDI(觸控暨驅動整合IC)需求暢旺，加上敦泰晶圓代工價格調漲，已將成本反映給客戶，有利於敦泰營運動能，另外，敦泰2021年預計拿到的代工產能約增加10%，但仍要看能否多爭取代工產能去提升市佔才是關鍵，敦泰產能主要來自於力晶、台積電(2330)以及聯電(2303)。

另外，華為將榮耀分割，目前對OVX(OPPO+vivo+小米)市場格局沒影響，目前OVX拉貨情況並沒下調，敦泰目前有出TDDI給榮耀，但據悉，目前還沒看到下半年有榮耀的機種。

(時報資訊)