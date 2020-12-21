日股早盤一度觸及29年半高點，但受全球疫情每日確診數屢創新高，加上英國甚至出現新變種病毒，日經指數早盤暫時收黑。日經225指數早盤收26603.60點，下跌159.79點，跌幅0.6%。東證股價指數早盤暫收1781.65點，下跌11.59點，跌幅0.65%。

12月份才過完三分之二，日本首都東京每日確診累積人數就已破萬，不僅超過11月的染疫總數，也創下單月確診數最多的一個月份。除了東京，國際主要城市新冠確診人數，都紛傳創新高紀錄。

英國在傳出發現新變種病毒後，歐洲各國擔心疫情擴大下趕緊與其切割，紛紛禁止與英國邊境交流，因為新病毒據說有高達70%易傳染性。

再者，英國脫歐與歐盟之間的貿易談判，實質進展緩慢，使得市場出現不耐現象。匯銀人士透露，日元升值部分原因，是受到日本出口商拋售手中持股所致。

目前各種利空跡象顯示，日股可能會在年底封關時表現不佳，不過日經指數從3月份至今，已大幅反彈了六成四。三菱東京UFJ國際資產管理公司（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management）首席基金經理人Kyyoshi Ishigane表示，保守投資人擔心股價過高，故在疫情傳出負面消息之際，先獲利了結出場。

早盤股價表現不佳者，如發那科(Fanuc)下跌2.4%，其次是本田汽車(Honda Motor)下跌2.33%。至於表現優秀的個股，漲幅最大當屬大金工業(Daikin Industries)，一度上漲2.23%，其次是三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)，也曾上漲1.52%。

(時報資訊)