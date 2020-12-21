台南市1名吳姓計程車日前在臉書社團爆料公社貼文指出，昨日（20）載送外籍移工，「慶生地點還沒到，就在車上開生日趴砸蛋糕。」導致車內一片狼籍，憤而載往永康分局永康派出所報案，結果孰料司機下車時，坐在後座的一名移工，竟異想天開跳窗逃跑，最終仍被警方抓到。警方表示，外籍移工自願賠償吳姓司機現金和解，警方也意外查獲1名失蹤阮姓32歲越南籍移工，已依法移送移民署專勤隊偵辦。

警方表示，吳姓計程車司機20日下午3時於永康區正南一街搭載5名外籍移工，欲前往中正北路上的越南Pub店慶生，結果卻在搭乘途中砸蛋糕嘻鬧，造成計程車內髒亂不堪，因此司機氣憤將人直接載往永康派出所報案，請求警方協助。

台南市一名逃逸移工20日在計程車內開生日趴，讓司機憤而開至警局報案，孰料移工竟跳窗逃逸，最後遭逮。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市一名逃逸移工20日在計程車內開生日趴，讓司機憤而開至警局報案，孰料移工竟跳窗逃逸，最後遭逮。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

5名外籍移工最後賠償新台幣6000元，作為計程車清潔費及營業利益損失。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

當計程車抵達派出所時，1名移工竟立即下車拔腿狂跑，員警見狀後立即追上，逃跑約300公尺後，正好被路過的巡邏員警協助圍捕逮獲，一查才發現是被通報行方不明的阮姓越南移工，並帶返派出所偵辦。而惹事的外籍移工們則願意賠償新台幣6000元，作為計程車清潔費及營業利益損失。

(中時 )