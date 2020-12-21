誇張！載水塔裝1000公升柴油滑落 撒了女騎士全身

重達900公斤的柴油水塔應聲滑落，驚悚一瞬間全被行車紀錄器錄下，莊姓女騎士慘遭潑淋，所幸沒被砸傷。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

警方和消防人員封閉車道後以舖上大量木屑吸附油汙，現場清理2個小時才恢復通車。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方和消防人員封閉車道後以舖上大量木屑吸附油汙，現場清理2個小時才恢復通車。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方和消防人員封閉車道後以舖上大量木屑吸附油汙，現場清理2個小時才恢復通車。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方和消防人員封閉車道後以舖上大量木屑吸附油汙，現場清理2個小時才恢復通車。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

貨車駕駛並非第一次這樣載運大量柴油，這次出事後闖禍後水塔全毀，在警方裁罰告誡後，表示以後會採購合格儲油槽裝載柴油。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

超誇張！彰鹿路20日晚間發生貨車違規以大型水塔裝載大量柴油，又未固定好，當場因路面高低落差翻覆掉落，險些砸傷女騎士，女騎士雖未受傷，但機車和全身幾乎淋滿柴油，警消獲報到場清理了2個小時才恢復通車。

昨天晚間7點44分，位在彰鹿路的福興加油站，一輛貨車以大型白鐵材質鐵桶水塔，前來裝載1000公升的柴油，準備離去之際，因加油站與路面的高低落差，導致車身重心不穩向左傾斜，車斗上的水塔裡柴油大量往外溢灑，隨即整桶滾落，路旁等著穿越馬路的女騎士慘遭波及，全身被柴油淋濕，所幸未被砸傷。

驚險畫面全被站內一部自小客車的行車紀錄器錄下，駕駛當時誤以為水塔是裝水，沒想到瞬間聞到油氣味，才知道竟然有人以大型水塔裝柴油，而且也未固定牢固，畫面被貼上臉書社團「我愛鹿港小鎮」，網友直呼太離譜。

福興消防分隊指出，獲報後與轄區員警立即分別實施泡沫水線警戒以及道路管制作業，加強確保現場安全，業者亦自行使用木屑覆蓋、吸附油漬並後清除，現場待業者清除完畢並確認安全無虞後解除現場警戒。

福興分駐所長張勝甥表示，小貨車許姓駕駛表示，因自營工廠的廠房內有燒柴油的機組，所以來裝載柴油備用，之前幾次都是這麼操作，可能是因為支架使用年限太久，支撐力道不足這次才出事。

張勝甥說，柴油燃點較高，並非危險物品，但根據規定若單次載運100公升以上就須事先提出申請，並使用合乎規定的儲油槽裝載，許男未將貨物固定好導致掉落、滲漏，且未使用合法儲油槽，將分別依違反《道路交通管理處罰條例》第29條、第30條裁罰。

根據警方私下了解，該大型水塔空桶重量就高達50公斤，1000公升的柴油也有850公斤，整桶油桶重量達900公斤，所幸意外發生當下並非直接掉下砸落女騎士身上，否則後果更是不堪設想。

許男自知闖下大禍，昨晚第一時間表示願對莊姓被害女騎士的全身衣物、鞋褲與機車汙損全額理賠，由於2萬元的柴油灑滿整個柏油路面，許男全程陪同警消處理，除了鋪上木屑，警方也使用專用機油棉吸附流入水溝的油汙，直到晚間9點50分才恢復車輛通行。

警方指出，未固定好貨物將可依法裁罰3000元至1.8萬元，未使用合法儲油槽則可裁罰3千元至9千元罰鍰。

(中時 )