前費正清中國研究中心主任傅高義（Ezra F. Vogel）於今年中接受BBC專訪。

哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center）今（21）日在推特發布推文指出，美國著名中國問題專家、前費正清中國研究中心主任傅高義（Ezra F. Vogel）已經辭世，享耆壽90歲。

It is with great sadness that we announce the passing of our former director Ezra F. Vogel (1930-2020).



Professor Vogel served as director from 1973-75 and from 1995-99. He was a true champion of our center, an erudite scholar, and a wonderful friend. He will be truly missed. pic.twitter.com/Zz5XydfEzH — Fairbank Center (@FairbankCenter) December 21, 2020

根據《環球時報》引述《朝日新聞》報導，傅高義20日在麻州一間醫院接受手術，因治療狀況不理想而突然辭世。

哈佛大學費正清中國研究中心並未在推文中說明傅高義死因，僅指出他分別在1973至1975年間、1995至1999年間擔任費正清中國研究中心主任，形容傅高義是中心真正的鬥士、一名博學的學者、以及很棒的朋友，將受人深深懷念。

傅高義生於1930年7月，精通中文及日語，他是美國著名中國問題專家，他於1958年取得哈佛大學博士學位，1964年起在哈佛大學任教，他主要研究中國改革開放政策、美國與亞洲關係等。

他曾耗費10年，大量採訪各方人士後完成《鄧小平時代》一書，內容觸及中共高層之間對於改革政策的矛盾，該書獲評論為了解當代中國的必備著作。

本月1日，傅高義曾在北京香山論壇視訊會議上表示，拜登上任後將為中美關係帶來新契機，認為雙方應該從高層會晤、專業人士、工作層級等3個層次推動關係，他也表示，美國應該承認中國對世界的貢獻，公平地對待中國。

(中時新聞網)