兩岸關係近來降到冰點，大陸共機屢屢飛越我國防空識別區，軍事動作頻頻，讓民眾對於戰爭越加恐懼；對此，前民進黨立委沈富雄就在臉書上分別用「兩岸現狀四部曲」以及「兩岸前景四部曲」來分析、解答、預言未來兩岸情勢的發展，網友仔細解讀不禁驚呼沈大老實在太中肯。

沈富雄今(21)日在臉書上貼出「兩岸現狀四部曲」以及「兩岸前景四部曲」，分別解析目前台海現況以及兩岸未來的發展；兩岸現狀四部曲中，沈富雄寫下「你想要我，想都甭想；不是現在不答應，而是一輩子都休想。我不踩你的紅線，偶而踩一下還是有快感；你作勢要打我，卻『一家親』唱個沒完。你終就不敢吃我，首戰即大戰；我日夜想走開，南向、南向、再南向！久了，虛耗內傷，白忙一場。」

兩岸前景四部曲中，沈富雄則認為兩岸未來是「你想要我，我知道而且理解；但我不答應，請尊重我的決定。我不踩你的紅線，這點算你有本事；但你不能打我，這是我的基本人權。你吃不下我，吃了未必舒服；我也走不開，走了未必幸福。久了，就習慣了，沒事！沒事。」

網友解讀，沈富雄認為目前台灣極力拒統，而且是「一輩子都休想」，更提到蔡政府不停踩對岸的紅線，大陸方多次「作勢要打」，但始終不敢出手，因為沈富雄認為兩岸若開戰，「首戰即大戰」，恐造成一場浩劫，對岸也不會輕易出兵；兩岸互動沒有結果，最後都成虛耗、白忙一場，而未來雙方仍會「這樣耗著」，久了就習慣了！

沈富雄的說法引來網友們的討論，表示「沈大老的說法讓人細思極恐」、「說到核心的痛處了，大老厲害」、「老沈越活越會算計，都活成人精了」、「挺有意思的」、「老大，這麼老不能意淫過度，很容易太早掛了，看不到統一就可惜了」。

(中時新聞網)