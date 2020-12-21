對於國內首起機師在貨機上群聚感染新冠肺炎，交通部長林佳龍今日表示，防疫規定都很明確，因航空業有特殊性，先前跟指揮中心討論後有給予特殊規定，最近發生不論是機師或空服員染疫的狀況，也有跟指揮中心檢討是否修正防疫規定，還在討論中，一有結果會跟大家報告。

目前指揮中心規定，機師在外站過夜，返國後居家檢疫僅需3天，外界質疑是否太短？林佳龍說，如果落實執行，有達到檢疫效果，但最近幾個個案及國際疫情發展，已責成航政司及民航局檢討，並提出必要的修正，因指揮中心有整體跟專業考量，正在溝通討論中。

但執勤過程中，均有規定機組人員要戴口罩，結果還是傳染，是否有環節出問題？林佳龍表示，貨機是封閉空間，只有那幾個人，因規定很清楚，可在執行上有些反應涉及機師的工作環境，即使是貨機的機艙少數幾名機師，有規定就應落實，如違反就應接受處罰，若因此而有疫情發生，也會影響先前的規定被檢討修正，時間會盡快。民航局有提一些檢討及建議，目前已報到指揮中心。

(中時 )