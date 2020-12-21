「補教天后」陳子璇日前坦言跟前補教名師高國華的9年婚姻破局，離婚後反倒更大方聊感情事，不但曝光當初跟高國華初見面就激情四射的故事，還曝光多段過去與現在的情史，透露如今跟情聖級補教男師曖昧中，但今天冬至，陳子璇卻po文表示在異鄉沒人陪，還認了自己一生追求多情但享受孤獨。

日前陳子璇接連曝光與明星臉鄰居及某補教男師有心動邂逅，其中，補教男師更是從她的「補教人生」感情曝光後，就對她一見鍾情，如今抓到機會突然告白，不但儀表堂堂還超會撩妹，讓陳子璇直言「太難抵擋了」。

今天適逢冬至，陳子璇一早po文，沒想到恢復單身仍相當有行情的她，卻是曝光在異鄉自己過節，她表示小時候聽爸爸說筷子拿得遠，就會離家園很遠，好奇調皮的她於是故意把筷子拿很遠，結果真的多次遠離家鄉，首先畢業後當了空姐，節日都無法跟家人過，在異鄉格外感到冷清與孤獨。

之後當了補教老師，因為上課忙碌，「365天連生病的權利都沒有，何況是過節？」，而且總是晚上上課，結束後趕回家也早錯過吃晚餐、吃湯圓的時間，而如今她人在深圳，又離家好遠，即使今天陳子璇休假，「但是我也只想待在家裡，不是很想出門」，還說當地過節氣氛很濃，但她就是身處孤獨，可還算享受其中，她借用可可香奈兒的話來闡述自己，正是「一生多情，卻享受孤獨」，但她甘之如飴，「我願意追求多情但享受孤獨的人生」。

(中時新聞網)