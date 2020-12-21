「線上課程」在疫情年後已然成為日常進修趨勢，看好Y+Z世代對吸睛度的風格體驗需求，在精品時尚業界行銷公關操盤超過25年的岳啟儒領軍創辦的全新線上學習平台「哇哉上課」預計明年元月開課，除了個人實戰經驗傳承外，更邀集時尚圈業界人士與資歷講師一同授課。

「哇哉上課」目前推出五大系列課程，包含「職場關鍵必修課」、「行銷魔鬼訓練班」、「時尚產業夢幻職位」、「翻轉人生秘笈」以及「質感生活美學」相較於實體面對面授課，線上課程更大的優點是內容可以反覆觀看，並且能透過寫作業或問題討論，與講師在網站上輕鬆互動。

岳啟儒認為「工作後的自我進修，是讓你比別人多一點點的關鍵」，自我進修通常不見得直接針對工作內容，而是提升周邊的相關技能，「比別人多一點點」，往往會在未來的某一天發揮作用，成為決戰致勝的細微關鍵。「哇哉上課」預計明年一月正式上線，每月都將推出新的課程內容；目前已經在嘖嘖平台募資中。

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