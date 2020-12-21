中天綜合台節目《小明星大跟班》22日晚間10點將播出主題「當爸爸你們還太菜？新手老爹交流大會」，邀請新手爸爸柯有倫、紀言愷、吳大維、張捷及許仁杰，前來分享帶娃心得。53歲的吳大維晉升奶爸行列，讓主持人吳宗憲流露羨慕眼神表示：「我也好想再來（生）兩個。」另一主持人Sandy吳姍儒白眼威脅：「你要是敢，我現在也去生。」嚇得吳宗憲腿軟直喊：「萬萬不可啊。」

當眾人提問老來得子感覺如何？吳大維從實回應：「我老婆跟我講她懷孕了，其實我當下超無感，因為習慣一個人久了，不知道突然多一個小孩是什麼感覺？但現在每天顧小孩習慣後，如果又懷孕了，我一定會超開心。」吳宗憲回憶起當初老婆懷上Sandy時的心情，他坦言一生沒有這麼開心過，天天追著老婆要她「趕快生」，氣得老婆破口大罵：「一次要10個月啦。」頓時讓吳宗憲委屈不已，一旁Sandy卻再度露出無奈表情，讓他樂得表示：「有個獅子座的女兒就是這麼有趣，能夠和自己吵吵鬧鬧。」

柯有倫唱歌給女兒聽。（中天綜合台提供）

同樣有個獅子座女兒的紀言愷，頻頻點頭回應：「真的，而且獅子座女兒就是能夠吃定你。」他笑稱女兒還沒出生就已經先收到「禮物」，「老婆和我說確定懷孕的同時，我正在健身房運動，沒想到一個太興奮直接撞到器材，小腿骨直接大噴血，現在想想這個傷疤就像女兒送的禮物，還讓我不用去刺青就能留下回憶」。

張捷也不吝分享女兒小芝麻的「開箱」影片，看著影片中老婆夏如芝冒著冷汗強忍陣痛，虛弱不已卻堅強生出小芝麻，在小芝麻誕生瞬間，吳宗憲與Sandy感動到熱淚盈眶，全場奶爸們紛紛敬佩表示：「女人真的好偉大。」但如何讓小孩睡過夜，可是新手爸媽最頭痛的一點，柯有倫提起他超有效的哄娃絕招，「很神奇喔，女兒只要聽到我唱歌就不哭了」。不料竟引來全場質疑，Sandy表示：「你的歌有適合小孩嗎？〈零〉我到現在聽到還會哭喔。」面對全場質疑，柯有倫極力反駁：「真的啦，〈零〉、〈哭笑不得〉我都有唱，但最有效的是〈飛〉。」還拿出影片證明此事。

紀言愷帶娃，面臨新手爸媽最害怕的事，小孩意外跌落地，他本來要幫女兒洗澡，只不過回頭準備用品，她就從膝蓋高的檯子摔下，他當下直接從腳底涼到頭頂，嚇得打給媽媽求救，他激動表示：「我一個30幾歲的大男人，打給媽媽哭耶，我多久沒跟媽媽哭了。」那次經驗對他留下超大陰影，只要女兒稍微露出一點不同以往的反應，他就會馬上聯想到是不是當時摔壞了。《小明星大跟班》在中天綜合台每周一至周五晚間10點播出。

(中時 )