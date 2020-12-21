弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生用台灣元素作造型。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生用疫情聯想作造型。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生發揮創意作各種造型。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生發揮創意作各種造型。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大美髮造型設計系和化妝品應用系21日舉辦聯合畢展「和牴」，有學生用雕像感造型象徵疫情爆發讓世界仿佛停止運作般，希望大家能突破雕像框架動起來，甚至做出爆炸感的「病毒髮型」；還有人用真的蒸籠、麵條做髮飾及服飾，詮釋30年代女性柔韌的特質，展現時尚跟時代碰撞出的創意火花。

美髮系系主任王曉芬、妝品系系主任詹錦豐表示，今年兩系畢展主題為「和牴」時尚對撞，「牴」字的意思是牛、羊等有角的獸類用角碰撞，引申為觸犯、衝突，學生以時代、自然、生態、社會、兩性、文化衝突為主題省思，應用在髮妝多元設計上，透過整體造型讓時尚與各議題對撞，擦出年輕人的創意火花。

美髮系「滲靈」這組8個學生創作出6個作品，模特兒身上塗上白色顏料，臉黏上黏土，鞋子用發泡劑塑形，臉上以用對比顏色畫出妝容，塑造出雕像感。學生陳宗昱解釋，他本來在新加坡實習，因疫情被迫提早返國，和同學討論後用雕像靜止造型，來象徵如疫情爆發讓全世界停止運作。

「混生」這組的學生張尹瑄說，他們8人利用廢紙做羽毛假髮、鋁罐拉環做酋長項圈、紙黏土做衣服上的流蘇，穿著咖啡色系印地安服飾的模特兒，頂著誇張的紅色、橘色爆炸髮型，對撞出另類時尚。學弟妹看到紅色、橘色所構成的張牙舞爪式髮型，驚呼說：「很像新冠病毒對人類張牙舞爪的樣子呀！」戲稱這是「病毒髮型」。

「妝扮在身上的帽子、手提包、頭髮，全是可以煮來吃的真麵條哦！」妝品系學生李悅彤說，他們主題為「粉．苑」，使用麵條、竹子、紙張當創作元素，用來詮釋30年代的女性。李悅彤指出，和組員去年開始研究如何防止麵條腐敗，後來發現用新鮮麵條泡在白膠中，風乾一晚後再塑形，保存半年都不會發霉，麵線、麵條、拉麵、水餃皮等皆可以這樣防腐之後，再運用於服裝造型上，讓麵條仿佛絲線般充滿生命力，還能塑出飄逸感。

學生劉芳婷表示，他們使用鮮豔的橘色、黃色、粉色、紫色等代表鳳梨、橘子、水蜜桃各式水果，設計出11個造型，妝容畫出台灣水果，服裝以20年代經典的直筒洋裝、鐘型帽為主要裝扮，剪裁碎花布點綴服裝，用斗笠設計帽子，傳達「正港的台灣味！」

另外，有學生透過太空漫步的科技感、追求自由歡樂感、奢華感，各種不同主題細膩銓釋出不同時代的女性，創意十足。畢展邀請產官學及高中職學生前來觀賞，來賓紛紛稱讚學生「很有才！」，把時事議題變成實體造型，時尚又有創意。

美髮系總指導老師呂佩芸指出，今年受疫情影響，不少海外實習學生提早返國，在國內實習的學生，有的也提早結束，不少學生把受疫情衝擊這樣的心情，運用在畢展作品創作上。

(中時 )