國民黨立委葉毓蘭 (吳家豪攝)

立院內政委員會今日討論《人民團體法》修法刪除「政治團體」提案，國民黨立委葉毓蘭指出，包括婦聯會等多個政治團體，還在打行政訴訟，此時修法，恐影響團體權益，有違憲之虞。民進黨立委沈發惠回應，若在立院要將婦聯會這種個案訴訟拿出來討論，影響立法，那未來會造成法院爭訟不止，也是本末倒置。

因《政黨法》已於2017年12月6日公布施行，依第43條規定，本法施行前的「政治團體」，應於施行後2年內依法轉為政黨。沈發惠指出，為免形成法律漏洞。因此提出修法，將「政治團體」從《人民團體法》第4條中刪除，未來將全面回歸《政黨法》規定。

葉毓蘭指出，這樣的修法等同強迫政治團體轉型，而目前的56個政治團體中，已有10個轉成政黨，有多少還沒清算轉型的？內政部長徐國勇表示，詳細數字回去查詢後會再提供，而目前確定的是婦聯會還在打官司。

葉毓蘭說，現在婦聯會還在向行政法院申請停止執行內政部的廢止行政處分，徐國勇說，假處分的部分已經停止了，但目前還在訴訟中。

葉毓蘭表示，現在有許多政治團體還沒轉型，有些暫時還是屬於合法存在，立院就要修法拿掉《人民團體法》的規定，未來要如何運作？是否有違憲疑慮？徐國勇表示，法律規定要依法轉型，訴訟是他們的權利，尊重立院審議，而當時立法的精神是要讓政治團體走入歷史。

沈發惠表示，此案是由他提出修法，所以特別向葉毓蘭說明。過去台灣在戒嚴時期，不承認政黨(黨外)，因此只好創造「政治團體」，由《人民團體法》規範，這個專章，其實就是為規範政黨。但這種方式對於不健全，所以才會有《政黨法》立法。

(中時 )