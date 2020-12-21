◎2021元旦正式上路 9大新制攸關荷包

2021年元旦起有多項新制上路，包括財經、民生等9大新制，都與民眾日常生活息息相關，包括基本工資調漲、勞保與國保費率調高、育兒津貼調漲，還有減稅紅包每人基本生活費用調高等都攸關荷包；此外，元旦起也將開放萊豬、30月齡以上美牛進口。

◎指揮中心祭出跨年防疫指引 陳時中：這2天會提出

再過10天就要跨年，但近期卻爆發航空器群聚事件，增添不少跨年活動的防疫壓力，衛福部長陳時中今天指出，目前正在研擬一份全國性的跨年防疫指引供地方政府依循，只要跨年活動無法維持適當社交距離，就必須戴上口罩。

◎不是小編！NCC管制網路貼文 法律處長下令的

中天新聞台揮別有線電視當天，國家通訊傳播委員會（NCC）臉書粉絲團貼文揚言開管網路，引發軒然大波，一天後緊急道歉，未料這不是小編惹禍，NCC法律事務處處長石博仁今在立法院坦承「他就是小編」，這篇文是他下令發的，但因為出包影響NCC聲譽，已經自請處份。

◎把人生失敗歸罪父親 逆子殺父判囚20年定讞

高雄56歲蘇姓男子3年前將86歲老父親殺死，一審依殺害直系尊親屬罪輕判17年，二審斥責他將人生的失敗、痛苦全部都歸罪於父親，希望殺死父親減除自己的痛苦，且殺父後未見悔意，加重改判20年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時新聞網)