鄭姓男子到台北市某養生館消費，付了3000元與按摩女性交易，卻疑因「弄痛」按摩女，事後挨告性侵。台北地院認為，按摩女證詞前後不一，且過程沒呼救，結束後還在鄭男身旁睡著，不合常理，依罪證不足判鄭男無罪，可上訴。

按摩女指控，鄭男2019年7月30日中午到她工作的養生館消費，指定由她服務，卻趁兩人在包廂沙發區喝啤酒聊天時，突然硬脫她的內褲，將她強壓在沙發上性侵，她雖以手推打，但因較為瘦弱無法阻止，仍讓鄭男性侵得逞。

鄭男否認犯行，辯稱按摩女曾私下講了好幾次可以性交易，他才會這麼做，過程中按摩女沒有反抗，且完事後有先給按摩女2000元，後來在櫃台結帳付了9000元按摩費，按摩女看到他的皮包還有錢，又說「有藍色、拿來」，向他凹了1000元小費。

合議庭認為，按摩女對於被性侵的過程，警詢、偵查、審理期間的證述反覆不一；另根據養生館人員證詞，包廂門都沒有鎖，且門上有小洞，小姐在服務時他們都會巡邏查看，卻未親眼目睹按摩女與鄭男的性交經過。

合議庭更親自到養生館現場勘驗，發現在包廂內用正常聲音談話，房間外均可聽到聲音，但按摩女在案發當下沒有呼救，也沒逃跑，甚至自陳喝完桌上4罐啤酒，還在一旁睡著，直到被鄭男叫醒，與常情不符。

雖然鄭男曾傳LINE說：「下回會再重新尊重一下下，輕輕的來一回」、「會問完再說一下，好了啦，抱歉抱歉，弄痛妳了啦」，按摩女也回覆：「有一種被侵犯的感覺」，但合議庭認為，這不足以認定鄭男已達「違法」或「違法其意願」程度，可能只是表示「未受尊重」、「不禮貌」之意，故依罪證不足，判鄭男無罪。

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(中時 )