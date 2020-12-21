新北市板橋、土城的湳仔溝過去因惡臭問題困擾沿線居民，水利局訂定3階段的整治計畫，其中流域內有6處排水未連接到汙水截流系統，水利局耗時4個月接管工程終於完工，未來晴天時市區的生活汙水將透過雨水系統進入截流系統，一步一步擺脫臭水溝惡名。

水利局推動3階段的湳仔溝整治計畫，汙染削減階段中，除了加速集水區範圍汙水下水道用戶接管，水利局也採短期治標方式，將未接管區域的雨水系統，銜接至汙水截流管內，避免汙水直接排入湳仔溝造成汙染。

人工套管施工。（新北市水利局提供／許哲瑗新北傳真）

水利局今年起以實地探勘、閉路管線等方式，全面檢視湳仔溝周邊排水及截流系統，發現20處汙水透過雨水系統排入湳仔溝，其中14處已透過設施改善方式處理完成，另有6處未銜接至汙水截流系統，6月開始動工、10月完工。

至於施工內容，水利局說明，工程先將未銜接的位置採沉設中間工作井方式，在工作井中以人工套管將截流管與雨水系統銜接，完成後再於雨水系統內施築截流堰，讓市區排水於晴天時可導入汙水截流管處理，雨天時則溢流進湳仔溝，充分發揮晴天截流、雨天疏洪的功能。

水利局表示，湳仔溝流域內汙水用戶接管已提前啟動，現階段下游汙水管線建置的同時，同步召開說明會向住戶說明如何配合工程施作，充分做好溝通及妥善安排施工順序，待下游管線完成後馬上接續用戶接管，完工後將大幅提升湳仔溝周邊居住生活品質。

(中時 )