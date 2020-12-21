台南下營昨夜發生一起槍擊案，曾男因女兒交往問題憤而開槍，警方在6小時內破案，起出槍枝。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名62歲的曾姓男子，因為女兒與陳姓男子交往問題，昨晚9時許前往陳男住所談判，一言不合起了爭執，他與妻子遭陳男2名友人毆打，心有不忿，返家取出預藏槍枝，朝陳男家中開槍，隨後逃逸無蹤，麻豆警方據報成立專案小組追緝，先找到棄置車輛，凌晨在下營將曾男逮捕到案，並起出槍枝，訊後依違反槍砲彈藥管制條例送辦。

據了解，曾男早年是道上兄弟，在地方頗有名氣，58歲陳男還得尊稱他一聲「大哥」，原本關係不錯，但陳男因與其家人熟悉，近來與曾男女兒交往，2人仍住在下營地區，曾男擔憂地方風評，與妻子上門找陳男談判。

警方調查，曾男前往陳男居住的三合院，質問陳男打算如何處理與女兒關係，雙方起了口角，曾男順手打了陳男一巴掌，陳男也不敢多說，沒想到與陳男喝酒的友人不明究理，竟衝上前毆打曾男，連他的妻子都遭殃，曾男氣憤不已但也只能離開，在場人等皆鳥獸散。

曾男返家後取出預藏制式槍枝，返回原地開了2槍，打中鋁門及門框，隨後驅車逃逸，所幸當時民宅無人，警方據報後循線追查，鎖定曾男可能逃逸及接應對象；曾男開車丟槍，再到新營鐵線橋一帶棄車，回到下營住所後他自知難逃，凌晨3時許警方上門，他也束手就擒。

警方依曾男供詞，在下營區某產業道路起獲犯嫌藏匿之改造手槍1枝、彈夾1個及子彈1顆，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送臺南地方檢察署偵辦。

(中時 )