美豬、美牛將於明年1日擴大開放進口，台南市長黃偉哲日前宣布，台南市學校的營養午餐一律選用國產肉品，而南市23所訂購團膳學校，也已全數在12月中完成契約變更議約程序，若廠商使用混充或假冒產品，最重將立即終止契約，並開罰違約金新台幣10萬元。

黃偉哲表示，因應明年元旦起，中央開放美豬進口，為確保學童均可食用優質國產豬肉，已積極進行契約變更，未來一旦發現廠商，有故意混充或假冒不食肉品者，將採以嚴厲記點重罰，並立即終止契約。而針對積極用心配合的學校及業者，也會協助爭取每餐每人6元之補助款，降低家長午餐費負擔，提供學生享用實惠又健康的午餐。

除明訂契約罰則外，南市府教育局長鄭新輝也指出，對於學校午餐品質將落實三級把關機制，平時由學校人員自行檢視午餐品質，並由教育局安排輔導營養師，針對責任區學校進行二級輔導機制，再搭配農業局及衛生局實施三級把關機制，一旦查獲需改進事項，會立即要求自辦午餐學校及團膳供應業者全面改善，透過分層負責、逐級管控機制，全面把關校園食安。

教育局還說，南市積極配合中央政策，學校午餐食材已全面優先使用國產可追溯生鮮食材，推動成效全台第二、六都第一。同時，為協助家長瞭解學校午餐食材來源，南市所屬學校也完成豬肉原料產地國標示作業，相關訊息已標示於學校菜單及「教育部校園食材登錄平台」網站，食材資訊透明，歡迎各界及家長們共同監督關心。

(中時 )