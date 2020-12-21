日本財務省表示，內閣周一批准明年4月初展開新財政年度的預算案，規模高達106.6兆日圓（約1.03兆美元）創新高，主要是為應付新冠肺炎疫情和振興措施等支出所致。國會將在明年初就此預算案投票表決。

本年度原始未追加的預算案規模為102兆6,580億日圓，因此明年度的新預算案規模，較本年度增加約4％，讓日本原始未追加預算案連續三年超過100兆日圓水準，也是預算案連續九年增加。本年度為應付疫情與振興經濟等需要，已經三度追加預算。

新預算案規模創新高，除了要應付疫情和振興經濟外，國防與社會福利等支出創新高，也是讓預算案規模擴大的重要因素之一，讓日本公共債務壓力更大。

儘管公共債務規模已是日本逾5兆美元經濟規模的兩倍多，但日本仍必須暫停財政改革，因為首相菅義偉的優先處理任務，是控制疫情和帶動經濟成長，以避免經濟因疫情而陷入衰退。

(工商 )