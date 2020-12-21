澳洲人口最多的州周一公布3天以來最少的新冠肺炎單日新增病例數，讓人對當局已經控制住雪梨北部海濱的疫情，抱持謹慎樂觀的看法。

新南威爾斯州周一宣布，過去24小時內新增確診數15人，少於前一日的新增36例。目前雪梨北部海灘爆發群聚感染的病例數累計達到83例。

惟新南威爾士州州長Gladys Brejiklian表示，這個東北部郊區才剛進入直到聖誕節前夕為期5天封鎖期的第3天，現在就說已經避免了更大規模的疫情爆發仍為時過早。

該州長在雪梨表示：「我對隔夜發生的事感到高興，但我要重申，情況仍不穩定。」

針對是否在這些已經在東北部郊區實施的措施以外進一步祭出限制，她表示，政府將在周三以前提供「聖誕節與接下來幾天情況的最新消息」。

雪梨超過80個地點，包括咖啡廳、健身房、賭場與超級市場在內，都被點名曾有確診者到訪。有關當局呼籲曾經到過這些場所的所有人立即接受病毒檢測並自我隔離。

由於爆發新一波群聚感染，上周五新南威爾斯州對雪梨北部海灘地區逾25萬人祭出封鎖措施。

主管機關將在周三檢討這些限制措施，不過其他州與領地已迅速採取行動，向雪梨市500萬居民關閉所有邊界，導致聖誕節的旅行計畫陷入混亂。數十架預計離開雪梨的國內航班，已於周一遭到取消。

(時報資訊)