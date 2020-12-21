傳產龍頭掌兵符，台股指數進逼14300點！美國股市持續驚驚漲創高格局，台股指數亦跟著吃香喝辣，前兩週扮演多頭總司令的台積電(2330)及聯電(2303)股價依舊維持強勢不跌，與大立光(3008)及鴻海(2317)等權值股強力守護台股，雖然盤中因被動元件、IC設計及電子權值股急殺，台股指數由紅翻黑急挫，盤中指數一度失守14200點，但台塑(1301)、陽明(2609)、中鴻(2014)、長榮(2603)、日盛金(5820)等傳產權值股適時挺身而出，扮演撐盤助攻角色，搭配昶和(1468)、台船(2208)、萬海(2615)、第一銅(2009)、榮科(4989)、耀登(3138)及敦泰(3545)等中小型股亮燈漲停，穩住台股多頭信心，帶領台股指數震盪後強勢攻高。

截至11點35分為止，加權股價指數14316.09點，上漲66.13點，成交量1687.96億元，OTC指數為179.03點，下跌0.29點，成交量327.78億元。

今日上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲6.44%，其次是電線電纜類股及鋼鐵類股，分別上漲4.21%及3.58%，表現較差者為電腦設備類股、機電類股及觀光類股，其中電腦設備類股下跌0.99%，機電類股下跌0.93%，觀光類股下跌0.85%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲2.52%，表現最差為網通類股，下跌0.72%。

就技術面來看，上週美股續創高，台股亦在資金行情推升下高檔震盪，終場加權股價指數以14249.96點作收，累計一週下跌11.73點，跌幅0.08%，週線收帶上下影線小紅棒，日均量2485億元，較前一週3121億元明顯降溫；OTC收盤指數為179.32點，累計一週下跌0.07點，週K帶上下影線小黑棒，連2週收黑；今天電子類股普遍走弱下，盤中指數一度大跌失守14200點，不過台塑等傳產龍頭股強漲撐盤，穩住多頭信心，目前月KD及週KD維持高檔向上趨勢，中長線格局並未破壞，只是加權指數在12月9日創下新高點14427點後，外資突然熄火，甚至於期貨轉為淨空單，致使多頭有所忌憚，追價意願明顯不足，目前日KD由高檔下彎，指數以盤代跌，尚未出現落底訊號，預期本週指數將在14000點～14400點區間整理。

分析師表示，由於歐美聖誕節長假將至，且多空訊息交錯，外資暫時熄火，權值股難有表現，中小型股在本土法人作帳下，較有表現空間，預期元月份資金行情可望重啟。

目前指數仍位於各期均線之上，且月線墊高至14000點關卡，成為下檔強勁支撐，整體多頭格局不變，考量台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，指數仍有高點可期，拉回皆為買進良機，持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

陽明(2609)因歐洲線運價漲超過美洲線，貨櫃三雄以陽明歐洲線佔營收比重最大，目前CB未轉換餘額42.3億元，轉換價10.4 元，完全轉換後股本335億元，2020年稀釋後每股盈餘為1.52元，歐洲線漲價效應在2021年第1季開始挹注獲利；嘉澤(3533)11月營收16.44億元，月增18.36%、年增14.27%，原本公司預期第4季營運將較第3季下滑，然在Server、PC及NB需求穩定下，第4季營收可望較預期佳；Intel whitley伺服器平台發表在即，嘉澤營運可望進一步成長。

(時報資訊)