高通宣布，和Google合作強化並擴展Project Treble，讓更多搭載高通Snapdragon行動平台的裝置能夠運行最新版本的Android作業系統，本次強化的目的在於讓OEM廠商無需調整高通技術公司晶片組的特定軟體，即可將搭載高通Snapdragon行動平台的裝置升級至Android作業系統最新版本，並透過通用Android軟體分支，針對搭載高通技術公司Snapdragon行動平台的裝置進行作業系統升級。這些強化功能旨在減少搭載Snapdragon行動平台的裝置升級至最新版本的Android作業系統所需的時間和資源。

高通表示，作為此次與Google合作的一部分，高通將能利用Project Treble的強化功能，從最新推出的Snapdragon 888行動平台開始，在所有Snapdragon平台上支援四個Android作業系統版本和四年安全性升級。這項計畫旨在以更少的資源實現更快速的Android作業系統升級，並在搭載Snapdragon行動平台的裝置上支援可預測的軟體生命週期，預期將能讓更多搭載Snapdragon行動平台的裝置運行最新版本的Android作業系統。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，透過Project Treble強化功能擴展未來Snapdragon行動平台對Android作業系統和安全性升級的支援。我們期望透過這次合作，加速搭載Snapdragon平台裝置的Android作業系統升級速度，同時為終端用戶提供卓越的使用者體驗。

(時報資訊)