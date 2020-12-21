富邦金(2881)搶國內「金金併」頭香，擬公開收購日盛金(5820)逾50～100％股權。綜合各家投顧法人看法，認為富邦金此舉主要為鞏固市占率，預期籌資併購對短期營運指標影響不大，加速銀行及證券業務擴張的長期合併綜效值得期待，對此案維持中立偏多看法。

日盛金2大外資股東日本新生銀行、香港建群集團自2006年入主以來，投資回收期早已屆滿，近年來屢傳欲處分持股退場消息。由於富邦金已於12月初富邦金公告將向金管會申請投資金融機構，投顧法人認為此次富邦金收購日盛金股權符合市場期待。

投顧法人指出，日盛金近年獲利均落於20～30億元間，股東權益報酬率（ROE）約5～6％，截至2020年第三季每股淨值12.39元。富邦金此次併購的股價淨值比（PBR）約1.05倍，與過往中大型證券落於1.4～1.7倍、中大型銀行落於1.3相比，出價上並未偏高。

投顧法人預估，富邦金的壽險、銀行業務分別貢獻獲利約63％、25.6％，證券業務僅約4.7％。預期收購日盛金後，各事業體獲利僅會有些微變化，但富邦證市占率可逼近第2名的凱基證，銀行分行數則可升至國銀第8、稱冠民營銀行，顯見目的為擴大市占及業務併購。

為支應併購資金，富邦金擬先籌措短期資金支應首階段收購需求，並規畫明年辦理資本市場籌資，初步計畫發行60％普通股及40％特別股。投顧法人以此推算，預估普通股股本將些微膨脹3～6％，併購增添獲利約2～3％，對每股盈餘（EPS）及ROE稀釋效果不大。

整體而言，投顧法人認為，雖然日盛金目前經營績效不高，對富邦金獲利貢獻並不顯著，但因應併購的籌資計畫稀釋效果有限，短期營運指標影響不大，且可加速富邦金銀行、證券業務擴張，長期合併綜效值得期待，對此併購案維持中立偏多看法。

(時報資訊)